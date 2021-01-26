Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле

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Показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
  • Reuters

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизятся, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

По мнению специалиста ситуация уже скоро может улучшиться, однако вакцинация даже с учётом её массового начала «идёт медленнее, чем распространяется вирус».

Тавадян подчеркнул, что всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны COVID-19.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения. 

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