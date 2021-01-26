Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
- Reuters
«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизятся, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — цитирует РИА Новости Тавадяна.
По мнению специалиста ситуация уже скоро может улучшиться, однако вакцинация даже с учётом её массового начала «идёт медленнее, чем распространяется вирус».
Тавадян подчеркнул, что всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны COVID-19.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения.