Роспотребнадзор сообщил о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
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«Недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12-ти субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, за 3 неделю 2021 года было обследовано 9 477 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 68 860 исследований.
Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону года.