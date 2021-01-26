Роспотребнадзор сообщил о ситуации с гриппом и ОРВИ в России

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 12 субъектах России.

«Недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12-ти субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 3 неделю 2021 года было обследовано 9 477 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 68 860 исследований.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону года.