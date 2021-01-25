Психолог рассказала, как справиться с упадком сил во время пасмурной погоды

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Психолог Наталья Панфилова рассказала, как справиться с упадком сил во время пасмурной погоды.
Психолог рассказала, как справиться с упадком сил во время пасмурной погоды
  • РИА Новости

«Когда стоит такая мрачная погода, низкое небо, которое буквально висит на плечах, это связано ещё и с низким давлением, как правило. У нас появляется вялость, хочется спать, выпить кофе целую тонну, что тоже не особо полезно. При такой погоде важно добавлять пассивные физические нагрузки», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно менять окружающий пейзаж, чтобы сбалансировать ментальную нагрузку.

Как отметила Панфилова, современному человеку необходимы сбалансированные нагрузки на мозг, физиологию и чувственную сферу.

Ранее семейный психолог Ирина Голованова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как побороть тревогу после COVID-19.

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