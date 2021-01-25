При столкновении автомобилей под Саратовом погибли четыре человека

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На трассе в Саратовской области столкнулись два автомобиля, в результате ДТП погибли четыре человека.
При столкновении автомобилей под Саратовом погибли четыре человека
  • РИА Новости

ДТП произошло на автодороге Энгельс — Ершов — Озинки в районе села Титоренко.

«По предварительным данным, лобовое столкновение двух транспортных средств, автомобилей Daewoo Nexia и Opel. В результате ДТП водитель и пассажир Opel, а также водитель и пассажир Daewoo от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства и данные погибших уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области.

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