При столкновении автомобилей под Саратовом погибли четыре человека
- РИА Новости
ДТП произошло на автодороге Энгельс — Ершов — Озинки в районе села Титоренко.
«По предварительным данным, лобовое столкновение двух транспортных средств, автомобилей Daewoo Nexia и Opel. В результате ДТП водитель и пассажир Opel, а также водитель и пассажир Daewoo от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства и данные погибших уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области.