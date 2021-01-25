В Архангельской области раскрыли разбойное нападение на отделение банка

В Архангельской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление было совершено 30 декабря 2020 года. Неизвестный в маске проник в служебное помещение, применил газовый баллончик и похитил у сотрудника инкассаторскую сумку. Ущерб превысил 21 млн рублей.

В ходе оперативной работы были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские обратили внимание на особенности поведения мужчины, характерные для специалиста по тяжёлой атлетике. Таким образом был установлен подозреваемый с подобным увлечением.

«В результате проведённых мероприятий установлена причастность к совершению преступления двух жителей Архангельска. Один из них — руководитель службы безопасности одного из торговых центров. Второй фигурант — сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка», — сказала Волк.

Подозреваемые дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

В 2020 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту вооружённого ограбления отделения банка в Кировском районе.