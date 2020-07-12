В Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту вооружённого ограбления отделения банка в Кировском районе, сообщили в городском главке МВД России.
В Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой») после разбойного нападения на финансово-кредитное учреждение в Кировском районе Санкт-Петербурга», — приводит сообщение ТАСС.

Поиски злоумышленника продолжаются.

Днём 11 июля неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая «предметом, похожим на пистолет», похитил из банка в Петербурге около 4 млн рублей.

Пятый канал опубликовал видео с места ограбления.

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