В Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой») после разбойного нападения на финансово-кредитное учреждение в Кировском районе Санкт-Петербурга», — приводит сообщение ТАСС.
Поиски злоумышленника продолжаются.
Днём 11 июля неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая «предметом, похожим на пистолет», похитил из банка в Петербурге около 4 млн рублей.
Пятый канал опубликовал видео с места ограбления.