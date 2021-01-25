В МГУ прокомментировали открытие семи научно-образовательных школ

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий прокомментировал открытие семи научно-образовательных школ.

«Семь научно-образовательных школ — центральный момент новой программы развития МГУ до 2030 года и ответ на вызовы времени. Наука сейчас развивается так, что узкие исследования редко приводят к выдающимся результатам. Вся современная научная работа ведётся на междисциплинарном уровне, на стыке разных наук. Это и есть прогресс», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, научно-образовательная школа — это объединение учёных, профессоров, студентов, магистров, представителей разных сфер и факультетов вокруг научной тематики.

Как пояснил Садовничий, у школ две главные задачи — современные научные фундаментальные исследования и подготовка кадров.

«В сентябре уже начнут действовать 37 магистерских программ (по пять — семь в каждой школе). Поступить могут не только наши выпускники, но и бакалавры и специалисты из других вузов», — добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.