Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов с Татьяниным днём.

Об этом пишут «Невские новости».

Беглов напомнил, что Санкт-Петербург является студенческой столицей России, потому что каждый 12-й его житель — учащийся вуза или колледжа.

«Желаю всем вам успехов в учёбе, интересных идей и проектов, новых друзей и всего самого доброго!» — поздравил учащихся губернатор.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России Татьянин день студенты отмечают в режиме онлайн.