Беглов поздравил студентов с Татьяниным днём
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Об этом пишут «Невские новости».
Беглов напомнил, что Санкт-Петербург является студенческой столицей России, потому что каждый 12-й его житель — учащийся вуза или колледжа.
«Желаю всем вам успехов в учёбе, интересных идей и проектов, новых друзей и всего самого доброго!» — поздравил учащихся губернатор.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России Татьянин день студенты отмечают в режиме онлайн.