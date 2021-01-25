Глава Коми рассматривает возможность повторной вакцинации от COVID-19

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Глава Коми Владимир Уйба заявил, что рассматривает возможность повторной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку после сделанной в июле 2020 года прививки у него не осталось антител.
Глава Коми рассматривает возможность повторной вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на встрече со студентами и преподавателями мединститута Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина.

«Я в феврале 2020 года был замминистра здравоохранения России, мы «Спутник V» тогда вели. По прежней работе (в ФМБА России. — RT) мы работали со многими препаратами и вакцинами. Как правило, врач-исследователь апробирует на себе вакцины... Я 17 июля привился «Спутником V», — цитирует его ТАСС.

Как пояснил Уйба, в настоящее время антител у него не осталось, хотя изначально было 4200 ед./мл.

«Поэтому история непростая, скорее всего, надо будет привиться ещё раз... Может, была дополнительная атака тем же коронавирусом, чего нельзя исключить, я общаюсь с большим количеством людей. Если руководствоваться наукой, если человек не защищён, он должен прививаться», — подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что привился от коронавируса препаратом «Спутник V».

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