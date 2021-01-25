В Новосибирске предъявили обвинение подозреваемому в призывах к беспорядкам

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Следователи предъявили обвинение 20-летнему фигуранту дела о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованной акции 23 января.
В Новосибирске предъявили обвинение подозреваемому в призывах к беспорядкам
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Сегодня фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, и по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в заявлении.

По версии следствия, подозреваемый в соцсетях опубликовал сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, а также оказанием вооружённого сопротивления представителям власти.

Ранее в Казани оштрафовали более 140 участников несогласованной акции.

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