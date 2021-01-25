В Новосибирске предъявили обвинение подозреваемому в призывах к беспорядкам
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
«Сегодня фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, и по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в заявлении.
По версии следствия, подозреваемый в соцсетях опубликовал сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, а также оказанием вооружённого сопротивления представителям власти.
Ранее в Казани оштрафовали более 140 участников несогласованной акции.