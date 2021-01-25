В Ленобласти свернут 500 коронавирусных коек
- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы областного правительства.
К обычному режиму работы вернутся Волховский роддом, а также основные корпуса Бокситогорской и Тосненской больниц, педиатрическое отделение Кировской больницы и отделение в Лучках Сланцевской больницы.
Койки начнут сворачивать сразу после выписки пациентов и необходимой обработки медучреждений.
На данный момент из 3406 имеющихся в регионе коек 1248 свободны.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили ситуацию с коечным фондом.