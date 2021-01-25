В Ленобласти свернут 500 коронавирусных коек

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Власти Ленинградской области заявили о планах свернуть 500 коронавирусных коек.
В Ленобласти свернут 500 коронавирусных коек
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы областного правительства.

К обычному режиму работы вернутся Волховский роддом, а также основные корпуса Бокситогорской и Тосненской больниц, педиатрическое отделение Кировской больницы и отделение в Лучках Сланцевской больницы.

Койки начнут сворачивать сразу после выписки пациентов и необходимой обработки медучреждений.

На данный момент из 3406 имеющихся в регионе коек 1248 свободны.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили ситуацию с коечным фондом.

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