Прокуратура обнаружила санитарные нарушения в одном из детсадов Татарстана
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В феврале 2020 года в учреждении была некачественно проведена санитарная обработка против тараканов.
Также в детсаду не проводились плановые обследования санитарной обстановки.
По итогам проверки прокуратура внесла в адрес заведующей детсада представление об устранении выявленных нарушений и о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.