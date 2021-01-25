Прокуратура обнаружила санитарные нарушения в одном из детсадов Татарстана

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Нижнекамская городская прокуратура РТ в ходе проверки обнаружила санитарные нарушения в детском саду общеразвивающего вида №58.
Прокуратура обнаружила санитарные нарушения в одном из детсадов Татарстана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В феврале 2020 года в учреждении была некачественно проведена санитарная обработка против тараканов.

Также в детсаду не проводились плановые обследования санитарной обстановки.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес заведующей детсада представление об устранении выявленных нарушений и о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.

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