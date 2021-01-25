Голикова поблагодарила студентов-медиков за участие в борьбе с коронавирусом

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Вице-премьер Татьяна Голикова поздравила студентов с Днём российского студенчества. Она также поблагодарила студентов-медиков за вклад в борьбу с пандемией.
Голикова поблагодарила студентов-медиков за участие в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Отдельно хотелось бы отметить студентов, чьи знания сегодня особенно важны, — студентов-медиков. Вы копите профессиональный опыт со студенческой скамьи. Помогая врачам в работе в период пандемии COVID-19, вы видите, какой непростой, но увлекательный и благородный путь вы выбрали. Сердечно благодарю вас за вклад, который вы вносите в нашу общую борьбу», — приводит РИА Новости сообщение секретариата вице-премьера.

В конце декабря 2020 года правительство России выделило 19 млн рублей на целевое обучение студентов медицинских вузов, которые после выпуска будут трудоустроены в структуре Роспотребнадзора.

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