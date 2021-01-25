В МИД Германии прокомментировали несогласованные акции в России

Германия ожидает, что те, кто мирно протестовал на несогласованных акциях в России 23 января и был задержан, будут отпущены. Об этом журналистам заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Как отметил министр, по Конституции России «каждый имеет право выражать своё мнение и участвовать в демонстрациях».

«Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать — это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания кого нет оснований, будут немедленно отпущены», — цитирует РИА Новости Мааса.

В субботу, 23 января, в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.

В столице произошли стычки с полицией, СК возбудил уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».