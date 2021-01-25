В МИД Германии прокомментировали несогласованные акции в России
- РИА Новости
Как отметил министр, по Конституции России «каждый имеет право выражать своё мнение и участвовать в демонстрациях».
«Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать — это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания кого нет оснований, будут немедленно отпущены», — цитирует РИА Новости Мааса.
В субботу, 23 января, в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.
В столице произошли стычки с полицией, СК возбудил уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».