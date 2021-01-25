Воробьёв назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье управляемой
- Reuters
«Прежде всего начнём с ситуации по ковиду. Она у нас управляется, мы за прошедшую неделю выписали рекордное количество пациентов. Спасибо нашим врачам, всем, кто задействован в этой работе», — сказал он.
Трансляцию заседания ведёт телеканал «360».
По состоянию на 25 января в России за сутки выявили 19 290 случаев COVID-19, из них в Подмосковье — 1163.
18 января Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье улучшается.