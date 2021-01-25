День студента в Санкт-Петербургской академии СК отметят в онлайн-формате

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В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России Татьянин день студенты отметят в режиме онлайн.
День студента в Санкт-Петербургской академии СК отметят в онлайн-формате
  • ©skspba.ru

Об этом в беседе с ФАН рассказал ректор академии генерал-лейтенант Александр Ефремов.

«К сожалению, из-за коронавирусных ограничений празднование Дня студента пройдёт в дистанционном формате. Уверен, что наши ребята выйдут на просторы интернета, чтобы пожелать сотрудникам академии и друг другу успехов, здоровья и скорой встречи в стенах альма-матер», — поделился Александр Ефремов.

Он также отметил, что, несмотря на удалёнку, студенты проходят производственную практику в территориальных подразделениях Следственного комитета, а также участвуют в волонтёрской деятельности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.

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