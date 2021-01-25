В Москве начался отбор на участие в чемпионате «Московские мастера»

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В столице стартовал отбор на участие в чемпионате для учащихся «Московские мастера».
В Москве начался отбор на участие в чемпионате «Московские мастера»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Соревнования по стандартам WorldSkills Russia пройдут с 25 января по 21 февраля в образовательных учреждениях. В этом сезоне отбор проводят по 167 компетенциям, по его итогам будут сформированы команды. Основная возрастная группа станет соревноваться в 151 компетенции, а для участников до 16 лет предусмотрены 115 компетенций.

«Московский региональный чемпионат по стандартам WorldSkills — первый и самый важный этап на пути к финалу национального чемпионата. Это уникальная возможность продемонстрировать свои умения и навыки, приобретённые за время обучения, и подтвердить уровень профессионализма на практике», — сказал начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.

Ранее, как сообщало ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.

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