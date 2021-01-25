Жителя Мурманской области наградили за спасение ребёнка на пожаре

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наградил жителя Североморска Сергея Голуба, который вынес на руках ребёнка из горящей квартиры.

Об этом сообщает Nord-News.

В ночь на 14 января произошёл крупный пожар в посёлке Сафоново — загорелась квартира на улице Преображенского. До прибытия пожарных местный житель Сергей Голуб эвакуировал ребёнка из горящего дома через оконный проём. На пятый этаж мужчина поднялся по наружной пожарной лестнице.

«Я с большим удовольствием хочу отдать дань уважения настоящему, скромному, простому герою. Сергей Голуб недавно спас четырёхлетнего мальчика в Сафонове. До приезда спасателей он вытащил ребёнка из горящего дома. Хочу поблагодарить вас за это и поздравить», — сказал глава региона.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане из горящего дома 14-летний подросток спас трёх братьев.