Жителя Мурманской области наградили за спасение ребёнка на пожаре

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наградил жителя Североморска Сергея Голуба, который вынес на руках ребёнка из горящей квартиры.
Жителя Мурманской области наградили за спасение ребёнка на пожаре
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Об этом сообщает Nord-News.

В ночь на 14 января произошёл крупный пожар в посёлке Сафоново — загорелась квартира на улице Преображенского. До прибытия пожарных местный житель Сергей Голуб эвакуировал ребёнка из горящего дома через оконный проём. На пятый этаж мужчина поднялся по наружной пожарной лестнице.

«Я с большим удовольствием хочу отдать дань уважения настоящему, скромному, простому герою. Сергей Голуб недавно спас четырёхлетнего мальчика в Сафонове. До приезда спасателей он вытащил ребёнка из горящего дома. Хочу поблагодарить вас за это и поздравить», — сказал глава региона.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане из горящего дома 14-летний подросток спас трёх братьев.

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