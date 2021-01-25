Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма COVID-19

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Учёные Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма COVID-19
  • © Роспотребнадзор

«ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, снимок получен в рамках изучения свойств данного варианта инфекции.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надёжное выявление случаев инфицирования. 

Там также добавили, что данные мутации не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены.

Ранее сообщалось, что в России создана тест-система для выявления британского штамма COVID-19.

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