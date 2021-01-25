ТАСС: СК расследует поставку негодного программного обеспечения Минфину
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно», — говорится в сообщении.
По версии следствия, исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать требуемое ПО, однако ввел заказчика в заблуждение.
Ранее прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела из-за поставленных в Россию почти 10 млн одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении.