Найдены тела двух горняков, погибших при пожаре на шахте в Коми в ноябре

Горноспасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре 2020 года.

«Сегодня горно-спасательным отрядом обнаружены тела двух горнорабочих, погибших в результате возгорания в нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть». Останки подняты на поверхность. При них имелись индивидуальные средства защиты», — приводит РИА Новости слова представителя республиканского следственного управления.

По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия «Яреганефть» из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность.

22 января сообщалось, что горноспасатели обнаружили тела трёх шахтёров, погибших под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С.Д. Тихова в Кузбассе.