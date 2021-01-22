Число жертв обрушения шахты в Кузбассе выросло до трёх

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Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С. Д. Тихова в Кузбассе.

«В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ», — написал в Instagram заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Ранее сообщалось, что двое горняков погибли при обрушении горной породы на шахте имени С. Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, которое произошло в результате выброса метана.

Сообщалось, что велись поиски ещё одного человека.

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