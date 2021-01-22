Два человека погибли при обрушении на шахте в Кузбассе

Двое горняков погибли при обрушении горной породы на шахте имени С. Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, которое произошло в результате выброса метана. Ведутся поиски ещё одного человека.

«Шахта имени Тихова, диспетчер вызвал ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть — RT). Внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. На аварийный объект выехали три отделения ВГСЧ. По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Второго (погибшего) нашли. Итого двое погибших, один пока не найден», — приводит ТАСС сообщение оперативного дежурного регионального управления Ростехнадзора.

По данным регионального управления Ростехнадзора, проветривание на аварийном участке восстановлено, ведутся аварийно-спасательные работы.

Как сообщает Интерфакс, следственные органы СК России возбудили дело по факту обнаружения тел двух горняков, погибших при обрушении на шахте в городе Ленинск-Кузнецкий.

Ранее в Кузбассе рассказали о причине эвакуации шахты «Шерегешская».