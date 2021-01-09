В Кузбассе рассказали о причине эвакуации шахты «Шерегешская»
- РИА Новости
«Велись сварочные работы, произошло задымление. В соответствии с регламентом всех горняков вывели на поверхность — больше 180 человек. Открытого огня не было. Работы велись под землёй», — сказали там РИА Новости.
В настоящее время специалисты выясняют причину задымления.
«Будет проведено проветривание горизонта, и работа (шахты. — RT) возобновится», — уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщил ТАСС, около 200 горняков эвакуируют из шахты «Шерегешская» в Кемеровской области из-за пожара.