В Кузбассе рассказали о причине эвакуации шахты «Шерегешская»

В администрации Таштагольского района Кемеровской области рассказали подробности происшествия в шахте «Шерегешская», из которой пришлось эвакуировать более 180 человек.

«Велись сварочные работы, произошло задымление. В соответствии с регламентом всех горняков вывели на поверхность — больше 180 человек. Открытого огня не было. Работы велись под землёй», — сказали там РИА Новости.

В настоящее время специалисты выясняют причину задымления.

«Будет проведено проветривание горизонта, и работа (шахты. — RT) возобновится», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщил ТАСС, около 200 горняков эвакуируют из шахты «Шерегешская» в Кемеровской области из-за пожара.