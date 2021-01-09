В Кузбассе рассказали о причине эвакуации шахты «Шерегешская»

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В администрации Таштагольского района Кемеровской области рассказали подробности происшествия в шахте «Шерегешская», из которой пришлось эвакуировать более 180 человек.
В Кузбассе рассказали о причине эвакуации шахты «Шерегешская»
  • РИА Новости

«Велись сварочные работы, произошло задымление. В соответствии с регламентом всех горняков вывели на поверхность — больше 180 человек. Открытого огня не было. Работы велись под землёй», — сказали там РИА Новости.

В настоящее время специалисты выясняют причину задымления.

«Будет проведено проветривание горизонта, и работа (шахты. — RT) возобновится», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщил ТАСС, около 200 горняков эвакуируют из шахты «Шерегешская» в Кемеровской области из-за пожара.

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