Эксперт предупредил о рисках при продаже квартиры по серой схеме

Заместитель генерального директора ассоциации «Городская среда» Дмитрий Гордеев предупредил о рисках при продаже квартиры по серой схеме.

«Самая главная опасность заключается в том, что если в договоре будет цифра занижена, то велика вероятность, что покупатель именно такую сумму и выплатит продавцу, и доказать что-либо другое будет невозможно», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если стоимость, приведённая в договоре, сильно отличается от реальных цен, то фискальные или налоговые органы могут предъявить обвинения в намеренном занижении с целью ухода от налогов.

«Это серьёзные обвинения, и если они будут доказаны, последствия ждут всех участников сделки», — пояснил эксперт.

Кроме того, отметил Гордеев, есть вероятность, что банк откажет в предоставлении кредита.

«Поэтому я рекомендую сделки осуществлять, исходя из реальных цен», — заключил он.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.