Путин в Татьянин день пообщается со студентами

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Президент России Владимир Путин 25 января, в Татьянин день, пообщается со студентами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в Татьянин день пообщается со студентами
  • РИА Новости

«Да, президент планирует такое общение», — сказал он ТАСС.

В октябре президент, выступая на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, попросил учащихся старших курсов приходить работать в школы.

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