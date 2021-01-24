Путин в Татьянин день пообщается со студентами
Президент России Владимир Путин 25 января, в Татьянин день, пообщается со студентами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Да, президент планирует такое общение», — сказал он ТАСС.
В октябре президент, выступая на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, попросил учащихся старших курсов приходить работать в школы.
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