Путин в Татьянин день пообщается со студентами

Президент России Владимир Путин 25 января, в Татьянин день, пообщается со студентами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Да, президент планирует такое общение», — сказал он ТАСС. В октябре президент, выступая на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, попросил учащихся старших курсов приходить работать в школы.