Умер глава Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров

Председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров скончался в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69-м году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почётный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Фёдоров», — приводит сообщение ТАСС.

В правительстве региона выразили соболезнования семье умершего.

В начале января сообщалось о смерти генерального директора ОАО «Завод Магнетон», советского и российского инженера и изобретателя Анатолия Фирсенкова.