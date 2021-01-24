Умер глава Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров

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Председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров скончался в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Умер глава Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров
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«Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69-м году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почётный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Фёдоров», — приводит сообщение ТАСС.

В правительстве региона выразили соболезнования семье умершего.

В начале января сообщалось о смерти генерального директора ОАО «Завод Магнетон», советского и российского инженера и изобретателя Анатолия Фирсенкова.

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