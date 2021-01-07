Умер российский инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков

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Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон», советский и российский инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет.
Умер российский инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков
  • © magneton.ru

Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Отмечается, что соболезнования в связи с кончиной инженера выразил губернатор города Александр Беглов.

«Ушёл из жизни замечательный человек, талантливый учёный и руководитель. Анатолий Иванович внёс значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, многое сделал для укрепления обороноспособности страны», — заявил он.

Беглов также добавил, что разработки изобретателя известны в разных странах мира и «с успехом применяются во многих отраслях промышленности».

Ранее сообщалось, что учёный Николай Добрецов, академик РАН, скончался в возрасте 84 лет.

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