Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Удмуртии

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Удмуртии, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Rio при совершении манёвра «обгон» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Scania», — приводит сообщение Интерфакс. В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля 1997 года рождения. Водитель KIA 1998 года рождения был госпитализирован. Ранее в ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области погибли три человека.