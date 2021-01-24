Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Удмуртии
- © РИА Новости / Александр Кряжев
«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Rio при совершении манёвра «обгон» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Scania», — приводит сообщение Интерфакс.
В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля 1997 года рождения. Водитель KIA 1998 года рождения был госпитализирован.
Ранее в ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области погибли три человека.