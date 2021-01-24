Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Удмуртии

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Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Удмуртии, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Удмуртии
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Rio при совершении манёвра «обгон» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Scania», — приводит сообщение Интерфакс.

В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля 1997 года рождения. Водитель KIA 1998 года рождения был госпитализирован.

Ранее в ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области погибли три человека. 

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