В больницах Москвы нет пострадавших после несогласованных акций

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Все 29 человек, которые были доставлены в больницы 23 января в Москве после несанкционированных митингов, отпущены домой, им была оказана необходимая помощь.
В больницах Москвы нет пострадавших после несогласованных акций
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, сколько людей, заболевших коронавирусом, пришли на несанкционированное мероприятие в столице.

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