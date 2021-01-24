В больницах Москвы нет пострадавших после несогласованных акций

Все 29 человек, которые были доставлены в больницы 23 января в Москве после несанкционированных митингов, отпущены домой, им была оказана необходимая помощь.

«23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, сколько людей, заболевших коронавирусом, пришли на несанкционированное мероприятие в столице.