В Депздраве Москвы подсчитали число больных COVID-19 на несанкционированной акции

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В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, сколько людей, заболевших коронавирусом, пришли на несанкционированное мероприятие в столице.
В Депздраве Москвы подсчитали число больных COVID-19 на несанкционированной акции
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, инфицированных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.

Там напомнили о предупреждении Роспотребнадзора, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.

Ранее в МВД прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади.

Как отметили в ведомстве, в акции принимают участие около 4 тыс. человек.

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