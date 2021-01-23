В Депздраве Москвы подсчитали число больных COVID-19 на несанкционированной акции
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«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, инфицированных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.
Там напомнили о предупреждении Роспотребнадзора, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.
Ранее в МВД прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади.
Как отметили в ведомстве, в акции принимают участие около 4 тыс. человек.