Голикова оценила возможность введения международного сертификата вакицнации от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса будет невозможно согласовать.

«Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат», — цитирует ТАСС слова Голиковой в интервью Сергею Брилёву в программе «Вести субботы» на телеканале «Россия-24».

По её словам, утверждение сертификата затруднено из-за характерных для любой страны нюансов.

Ранее Татьяна Голикова высказалась об идее введения ковидных паспортов для людей, привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.