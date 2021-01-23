Росгвардейцы в Москве помогли найти потерявшуюся в толпе девочку

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Сотрудники ОМОН Росгвардии в Москве помогли найти 9-летнюю девочку в районе Пушкинской площади, которая потерялась в толпе во время несанкционированной акции.
Росгвардейцы в Москве помогли найти потерявшуюся в толпе девочку
  • © РИА Новости

«Мужчина вёл детей в художественную школу. На Страстном бульваре в плотном потоке людей мужчина, видимо, не удержал  руку ребёнка и девочка потерялась в толпе. Гражданин обратился за помощью к сотрудникам ОМОН. Росгвардейцы немедленно приняли меры к поиску ребёнка и сделали объявление с приметами ребёнка по громкоговорителю», — говорится в сообщении Росгвардии, поступившем в RT.

Через некоторое время сотрудникам ведомства удалось отыскать ребёнка.

«Девочка была очень напугана, но не пострадала. Её благополучно передали взволнованному отцу», — сказали там.

Ранее в МВД прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади.

Как отметили в ведомстве, в акции принимают участие около 4 тыс. человек.

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