Ставропольский край принял более 420 тысяч туристов в 2020 году

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Ставропольский край принял более 420 тыс. туристов в январе — декабре 2020 года.
Ставропольский край принял более 420 тысяч туристов в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Около 27 тыс. человек провели в регионе новогодние каникулы.

Благодаря курортному сбору в прошлом году краевой бюджет получил 159,7 млн рублей. Как заявили в ставропольском Министерстве туризма, в 2021-м ожидается рост данного показателя почти до 282,7 млн.

Отмечается, что с 15 октября до 5 декабря отдыхающие активно использовали программу туристического кешбэка. Её участниками стали 69 санаторно-курортных и гостиничных организаций региона.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.

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