В Смоленской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

В Смоленской области обезвредили два взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Боеприпасы были найдены в Велижском районе. Заявка в Пожарно-спасательный центр поступила от областного управления МВД.

Уточняется, что специалисты изъяли и ликвидировали две противотанковых мины ТМИ-35, найденные в деревне Малая Ржавка.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.