В Смоленской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Боеприпасы были найдены в Велижском районе. Заявка в Пожарно-спасательный центр поступила от областного управления МВД.
Уточняется, что специалисты изъяли и ликвидировали две противотанковых мины ТМИ-35, найденные в деревне Малая Ржавка.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.