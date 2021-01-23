В Смоленской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

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В Смоленской области обезвредили два взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.
В Смоленской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Боеприпасы были найдены в Велижском районе. Заявка в Пожарно-спасательный центр поступила от областного управления МВД.

Уточняется, что специалисты изъяли и ликвидировали две противотанковых мины ТМИ-35, найденные в деревне Малая Ржавка.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

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