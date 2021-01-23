Корвет «Стойкий» Балтфлота провёл артиллерийские стрельбы в Средиземном море

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Корвет «Стойкий» Балтийского флота провёл артиллерийские и ракетные стрельбы в Средиземном море.
Корвет «Стойкий» Балтфлота провёл артиллерийские стрельбы в Средиземном море
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Стрельбу вели из 100-мм и 30-мм установок А-190 и АК-630, а также из ЗРК «Редут». В качестве мишеней использовали воздушные и морские цели.

«Военнослужащие подразделений антитеррора практиковались в организации охраны и обороны корвета при стоянке на незащищённом рейде», — отметили в пресс-службе.

Экипаж также отработал оборону от беспилотников и пресечение атаки скоростной и малоразмерной цели.

Ранее Nation News сообщал, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.

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