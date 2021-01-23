На Сахалине назвали возможную причину пожара в частном доме

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Возможной причиной пожара в частном доме в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли двое детей, мог стать взрыв электрического котла, заявили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине назвали возможную причину пожара в частном доме
  • РИА Новости / Пресс-служба МЧС России

«Семья, имеющая статус многодетной, получила в 2019 году средства на покупку жилья. Супруги приобрели готовый к въезду дом на Памятной улице. Сейчас в причинах возгорания разбираются компетентные органы. Одна из наиболее вероятных версий — взрыв электрического котла», — приводит сообщение Интерфакс.

Пострадавшей семье будет выделено 1 млн рублей в качестве материальной поддержки.

Власти также возьмут на себя расходы на погребение детей и предоставят семье временное жилье.

23 января при пожаре в частном доме на Сахалине погибли двое несовершеннолетних, их мать, а также ещё трое детей в возрасте пяти, 14 и 21 года госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 

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