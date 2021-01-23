В городе в ЯНАО из-за морозов до -46 ˚С временно погасили Вечный огонь

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В Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе из-за морозов до -46 ˚С временно погасили Вечный огонь, сообщили в городской администрации.
В городе в ЯНАО из-за морозов до -46 ˚С временно погасили Вечный огонь
  • РИА Новости

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы... в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. Как только температура повысится, подача газа возобновится», — приводит сообщение РИА Новости.

Утром в субботу, 23 января, температура воздуха в Ноябрьске опустилась до -46 ˚С.

Ранее URA.RU передавало о морозах до -53 ˚С в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие выходные.

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