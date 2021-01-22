Спасатели предупредили о морозах до -53 ˚С в ХМАО

Спасатели предупредили о морозах в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие выходные.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По северным и восточным районам ночью до -44…-49 °С, днём до -38…-43 °С. В воскресенье температура ночью ожидается -42…-47 °С, при прояснениях -48…-53 °С, днём -34…-39 °С, по западу -28…-33 °С, по востоку -44…-49 °С», — заявили в ведомстве.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в выходные температура воздуха в Ханты-Мансийске опустится до -37 ˚С днём. Прогнозируются переменная облачность и небольшой снег в воскресенье. Ночью до -45 ˚С.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.