Спасатели предупредили о морозах до -53 ˚С в ХМАО

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о морозах в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие выходные.
Спасатели предупредили о морозах до -53 ˚С в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По северным и восточным районам ночью до -44…-49 °С, днём до -38…-43 °С. В воскресенье температура ночью ожидается -42…-47 °С, при прояснениях -48…-53 °С, днём -34…-39 °С, по западу -28…-33 °С, по востоку -44…-49 °С», — заявили в ведомстве.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в выходные температура воздуха в Ханты-Мансийске опустится до -37 ˚С днём. Прогнозируются переменная облачность и небольшой снег в воскресенье. Ночью до -45 ˚С.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить