В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками

Многодетным семьям в Московской области предоставляют бесплатные земельные участки, за десять лет льготой воспользовались около 28 тыс. семей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Наталью Адигамову.

С начала года согласовано 27 новых участков.

Как отметила Адигамова, одним из лидеров признан городской округ Щёлково, где участки получили свыше 1,6 тыс. семей.

В списке также оказались Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Раменский и Дмитровский округа.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.