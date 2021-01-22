В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками

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Многодетным семьям в Московской области предоставляют бесплатные земельные участки, за десять лет льготой воспользовались около 28 тыс. семей.
В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Наталью Адигамову.

С начала года согласовано 27 новых участков.

Как отметила Адигамова, одним из лидеров признан городской округ Щёлково, где участки получили свыше 1,6 тыс. семей.

В списке также оказались Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Раменский и Дмитровский округа.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.

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