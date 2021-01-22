Глава Подмосковья призвал жителей не участвовать в незаконной акции
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«Вы знаете, сейчас идёт активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной», — цитирует его РИА Новости.
Он предупредил, что участие в акции может повлечь «самые серьёзные последствия».
Также Воробьёв отметил, что родители несут полную ответственность за детей.
«Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции», — призвал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в столице.