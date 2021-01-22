В союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали предотвращение теракта в Башкирии
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«Когда я начинал службу 40 лет назад, то основным источником получения информации была агентурная работа. Тогда, 40 лет назад, не было ни интернета, ни мобильных телефонов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, в настоящее время и у террористов, и у силовиков вся работа проходит в интернете.
«Мы понимаем, что завербовали человека, именно из анализа его пристрастий, нахождения в социальных сетях. И я уверен, что вся работа шла практически удалённо. И все инструкции он получал именно удалённо», — сказал Филатов.
Он добавил, что агентурная работа стала более эффективной.
Ранее стало известно, что задержанный в Башкирии молодой человек признался в подготовке теракта.