В союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали предотвращение теракта в Башкирии

Короткая ссылка
Подполковник запаса ФСБ России, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов прокомментировал предотвращение теракта в Башкирии.
В союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали предотвращение теракта в Башкирии
  • © РИА Новости

«Когда я начинал службу 40 лет назад, то основным источником получения информации была агентурная работа. Тогда, 40 лет назад, не было ни интернета, ни мобильных телефонов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в настоящее время и у террористов, и у силовиков вся работа проходит в интернете.

«Мы понимаем, что завербовали человека, именно из анализа его пристрастий, нахождения в социальных сетях. И я уверен, что вся работа шла практически удалённо. И все инструкции он получал именно удалённо», — сказал Филатов.

Он добавил, что агентурная работа стала более эффективной.

Ранее стало известно, что задержанный в Башкирии молодой человек признался в подготовке теракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить