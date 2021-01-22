В союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали предотвращение теракта в Башкирии

Подполковник запаса ФСБ России, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов прокомментировал предотвращение теракта в Башкирии.

«Когда я начинал службу 40 лет назад, то основным источником получения информации была агентурная работа. Тогда, 40 лет назад, не было ни интернета, ни мобильных телефонов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в настоящее время и у террористов, и у силовиков вся работа проходит в интернете.

«Мы понимаем, что завербовали человека, именно из анализа его пристрастий, нахождения в социальных сетях. И я уверен, что вся работа шла практически удалённо. И все инструкции он получал именно удалённо», — сказал Филатов.

Он добавил, что агентурная работа стала более эффективной.

Ранее стало известно, что задержанный в Башкирии молодой человек признался в подготовке теракта.