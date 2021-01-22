Задержанный в Башкирии признался в подготовке теракта

Задержанный в Башкирии молодой человек признался в подготовке теракта.

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей», — говорит задержанный, отвечая на вопросы оперативника.

Видео опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

22 января стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали последователя радикального исламизма, готовившего теракт в Башкирии. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.