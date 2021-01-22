ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали последователя радикального исламизма, готовившего теракт в Башкирии. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

© РИА Новости / ФСБ РФ

«Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что из обнаруженного тайника были изъяты компоненты самодельной бомбы и огнестрельное оружие. В конце декабря сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.