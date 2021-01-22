ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
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«Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что из обнаруженного тайника были изъяты компоненты самодельной бомбы и огнестрельное оружие.
В конце декабря сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.