Эксперт прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.

«Приложение работает следующим образом: над обозначенным чёрным кругом турникетом будет вмонтирована высокочувствительная камера, в которую необходимо посмотреть пассажиру, если он желает оплатить проезд при помощи Face ID», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, камера сканирует лицо и после завершения анализа створки турникета откроются, а с основной карты пассажира снимется нужная сумма.

«Это ускорит время прохода через турникеты, так как не будет необходимости подтверждать оплату отпечатком пальца или ПИН-кодом», — считает Тузов.

Как добавил эксперт, те, кто не захочет воспользоваться таким сервисом, смогут оплатить проезд любым привычным способом.

В сентябре заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что расплатиться за проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц можно будет на всех станциях Московского метрополитена уже в 2021 году.

Ранее портал kp.ru сообщал, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.