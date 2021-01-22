Эксперт прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро

Короткая ссылка
Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.
Эксперт прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Приложение работает следующим образом: над обозначенным чёрным кругом турникетом будет вмонтирована высокочувствительная камера, в которую необходимо посмотреть пассажиру, если он желает оплатить проезд при помощи Face ID», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, камера сканирует лицо и после завершения анализа створки турникета откроются, а с основной карты пассажира снимется нужная сумма.

«Это ускорит время прохода через турникеты, так как не будет необходимости подтверждать оплату отпечатком пальца или ПИН-кодом», — считает Тузов.

Как добавил эксперт, те, кто не захочет воспользоваться таким сервисом, смогут оплатить проезд любым привычным способом.

В сентябре заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что расплатиться за проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц можно будет на всех станциях Московского метрополитена уже в 2021 году.

Ранее портал kp.ru сообщал, что станцию «Кленовый бульвар» БКЛ планируют открыть в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить