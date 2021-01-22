Эксперты назвали среднюю цену подержанного автомобиля в России в декабре
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По оценке экспертов, рост цен на вторичном рынке продолжается с начала осени.
Если сравнить декабрьские цены с теми, что были годом ранее, то они выросли на 8,8%. В декабре 2019 года показатель составлял 612,5 тыс. рублей.
Всего в 2020-м в стране реализовано 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.