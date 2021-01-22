Эксперты назвали среднюю цену подержанного автомобиля в России в декабре

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 666,4 тыс. рублей в декабре 2020 года, что на 6,1% превышает показатель за ноябрь.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке экспертов, рост цен на вторичном рынке продолжается с начала осени.

Если сравнить декабрьские цены с теми, что были годом ранее, то они выросли на 8,8%. В декабре 2019 года показатель составлял 612,5 тыс. рублей.

Всего в 2020-м в стране реализовано 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.