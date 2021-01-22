В Москве выдали более 47 тысяч льготных ипотечных кредитов в 2020 году

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В Москве выдали 47,5 тыс. льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья в новых домах в 2020 году.
В Москве выдали более 47 тысяч льготных ипотечных кредитов в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С начала реализации программы для приобретения новой жилой недвижимости в столице ежедневно выдавалось в среднем 186 ипотечных кредитов по ставке 6,5% и менее», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общий объём таких кредитов на 31 декабря 2020 года составил 263,5 млрд рублей.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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