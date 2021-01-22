В Подмосковье увеличили ежемесячную выплату при рождении первенца

В Московской области увеличили ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первенца.

Об этом сообщает телеканал «360».

Теперь сумма составляет 13 317 рублей.

«В Подмосковье такую выплату получают около 30 тыс. семей», — заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Средства перечисляют до момента, когда ребёнку исполнится три года. Выплата положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 29 882 рублей, при условии, что ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.