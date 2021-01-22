Москвичи получили более 640 тысяч услуг по горячей линии комплекса соцразвития

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Москвичи более 1,6 млн раз обратились в кол-центр комплекса социального развития. Им оказано свыше 640 тыс. услуг.
Москвичи получили более 640 тысяч услуг по горячей линии комплекса соцразвития
  • © М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Специально для людей, соблюдающих домашний режим, в марте была создана горячая линия по вопросам коронавируса. В один момент к 120 тыс. человек, которые находились на надомном обслуживании, прибавились ещё почти 2 млн человек, которые могли позвонить в кол-центр и попросить о помощи в любой момент», — заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, ежедневно на помощь жителям столицы выходят 7 тыс. социальных работников.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.

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