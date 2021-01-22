В Крыму оценили заявление Кравчука о желании посетить полуостров

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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление первого президента Украины и нынешнего представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что он хотел бы посетить Крым.
В Крыму оценили заявление Кравчука о желании посетить полуостров
  • РИА Новости

«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину, в Россию», — цитирует РИА Новости Гемпеля.

По его словам, в случае официального визита Кравчука в Крым его поездку нужно будет согласовать с МИД России.

Он отметил, что крымская сторона готова его принять.

Кравчук в интервью телеканалу «Крым 24» заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесёт ему «большое удовлетворение» и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.

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